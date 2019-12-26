Приговор 76-летней старушке, получавшей лишнюю пенсию, вынесли в Витебске, ее обвинили в мошенничестве

Іван Дзедушкін • 26/12/19 22:55 • Грамадства

Завершился суд над 76-летней жительницей Витебска, которую за то, что она много лет получала две пенсии, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.



Подсудимая родилась в Беларуси, но в свое время уехала в Таджикистан, а на родину вернулась только после развала СССР. В 1995 году, живя в Слониме она вышла на пенсию по выслуге лет.

Как оказалось в суде, для этого женщина предоставила в собес заведомо подложные документы, предоставляющие ей право на получение пенсии за выслугу лет. Благодаря этому с 1 сентября 1995 года по 5 июня 2019 года она необоснованно получила пенсию на общую сумму 27 484 рубля 28 копеек, что является ущербом в особо крупном размере.

После переезда в Витебск в 1999 году она же обратилась с заявлением о назначении пенсии по возрасту в отдел социальной защиты администрации Железнодорожного района, предоставив заведомо подложную справку о периоде работы в колхозе «Красный октябрь» (Городокский район) который был засчитан в общий трудовой стаж, при этом трудовой стаж увеличился с 38 лет 15 дней до 40 лет 2 месяцев 5 дней.

Благодаря этому она стала получать пенсию по возрасту на общих условиях с учетом стажа. В результате в период с 3 ноября 1999 по 5 июня 2019 года ей необоснованно начислили 3 582 рубля 94 копейки.

Судом пенсионерка в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК) и мошенничестве, совершенном повторно (часть 2 статьи 209 УК). Старушку приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако суд постановил не приводить в исполнение наказание, если осужденная за два года не совершит новых преступлений, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.