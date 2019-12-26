Снеговика из 800 пластиковых стаканчиков создали в Докшицах

ННВ • 26/12/19 21:44 • Падзеі

800 одноразовых стаканчиков использовала семейная чета из Докшиц, чтобы создать во дворе своего дома снеговика.



Пластиковый снеговик появился под пластиковыми пальмами во дворе дома №8 на Школьной улице в Докшицах. Этот дом уже три раза побеждал в районном конкурсе на лучшую дворовую территорию и является фаворитом нынешнего конкурса.

Снеговика из одноразовых стаканчиков создали супруги Новик, которые живут в этом доме. Для этого они скупили все пластиковые стаканы в одном из местных магазинов, но материала не хватило и семейной чете пришлось обойти други торговые точки районного центра, сообщает газета «Родныя вытокі».

Упаковку из 50 белых 200-миллилитровых стаканчиков из вспененного полистирола можно купить за 3 рубля 75 копеек, так что стоимость материала, пошедшего на снеговика, можно оценить в 60 рублей.