Ущерб в 3,5 миллиона рублей нанесли коррупционеры Витебской области

Сяржук Серабро • 26/12/19 15:15 • Эканоміка

В результате коррупционных преступлений за год нанесен материальный ущерб на общую сумму более 3 500 000 рублей, об этом сообщили на заседании областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.



Всего за 2019 год за совершение 217 коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлекли 105 должностных лиц. Большее число коррупционных преступлений было выявлено в сферах государственного управления, сельского хозяйства, торговли и оказания услуг населению.

Ущерб, который коррупционеры нанесли Витебской области, с учетом арестованного имущества, удалось возместить в полном объеме, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Заседание проходило под председательством прокурора Витебской области Вадима Сущинского и с участием помощника президента – инспектора по Витебской области Анатолия Линевича.