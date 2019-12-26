Восьмидесятилетний дедушка сгорел в Россонском районе

ННВ • 26/12/19 11:36 • Здарэнні

Вечером 25 декабря на пожаре в Россонском районе погиб 80-летний пенсионер.



В 21:48 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Гречушино. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили горящий открытым пламенем дом, крыша и потолок уже обрушились.

В ходе тушения пожара под обрушившимися конструкциями на полу комнате спасатели нашли тело хозяина. Дом был полностью уничтожен в результате пожара.

Сейчас выдвигают две версия начала пожара — дом мог загореться или из-за печки, или из-за электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС.