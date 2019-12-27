Лесники подарили школьникам Витебщины новогодние ёлочки

Сяржук Серабро • 27/12/19 17:08 • Экалогія

Более восьми десятков новогодних ёлок передали лесхозы Витебской области накануне Рождества и Нового года школам региона.



Новогодние на безвозмездной основе деревья передавались в школы, которые находятся на территориях, где функционируют лесохозяйственные учреждения. Акция, организованная Министерством лесного хозяйства, предусмотрена только для школ в малых населенных пунктах и не распространяется на областные центры и Минск.

По состоянию на 24 декабря лесхозы Витебского ГПЛХО уже передали в школы Витебщины свыше 80 новогодних елочек, сообщает пресс-служба предприятия.