Лесники подарили школьникам Витебщины новогодние ёлочки
Более восьми десятков новогодних ёлок передали лесхозы Витебской области накануне Рождества и Нового года школам региона.
Новогодние на безвозмездной основе деревья передавались в школы, которые находятся на территориях, где функционируют лесохозяйственные учреждения. Акция, организованная Министерством лесного хозяйства, предусмотрена только для школ в малых населенных пунктах и не распространяется на областные центры и Минск.
По состоянию на 24 декабря лесхозы Витебского ГПЛХО уже передали в школы Витебщины свыше 80 новогодних елочек, сообщает пресс-служба предприятия.
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