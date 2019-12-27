Почти в 3 миллиона долларов обойдется вывоз мусора витеблянам

Сяржук Серабро • 27/12/19 7:55 • Экалогія

Витебский горисполком объявил тендер на оказание жилищно-коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Согласно документации тендера горисполком планирует, что горожане произведут 730 944 кубических метров мусора, в том числе 359 076 кубометров в домах с мусоропроводом и 371 868 кубометров в домах без мусоропровода.

Перечень работ включает сбор твердых коммунальных отходов, их вывоз, разделение и сортировку, подготовку к использованию, а также захоронение.

Стоимость работ по вывозу этих отходов в 2020 году ориентировочно оценивается в сумму 6 281 113 рублей. Финансируется закупка из собственных средств горисполкома.