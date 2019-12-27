Почти в 3 миллиона долларов обойдется вывоз мусора витеблянам
Витебский горисполком объявил тендер на оказание жилищно-коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Согласно документации тендера горисполком планирует, что горожане произведут 730 944 кубических метров мусора, в том числе 359 076 кубометров в домах с мусоропроводом и 371 868 кубометров в домах без мусоропровода.
Перечень работ включает сбор твердых коммунальных отходов, их вывоз, разделение и сортировку, подготовку к использованию, а также захоронение.
Стоимость работ по вывозу этих отходов в 2020 году ориентировочно оценивается в сумму 6 281 113 рублей. Финансируется закупка из собственных средств горисполкома.
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1 каментар
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27/снежань/2019 у 9:16
Не понял.... А разве у спецавтобазы не монополия на вывоз тбо.... Или опять тендер выиграет зеленхоз!?