Почти в 3 миллиона долларов обойдется вывоз мусора витеблянам

• 27/12/19 7:55 • Экалогія

Витебский горисполком объявил тендер на оказание жилищно-коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Мусороперерабатывающий завод. Фото Ignácio Costa / wikipedia.org

Согласно документации тендера горисполком планирует, что горожане произведут 730 944 кубических метров мусора, в том числе 359 076 кубометров в домах с мусоропроводом и 371 868 кубометров в домах без мусоропровода.

Перечень работ включает сбор твердых коммунальных отходов, их вывоз, разделение и сортировку, подготовку к использованию, а также захоронение.

Стоимость работ по вывозу этих отходов в 2020 году ориентировочно оценивается в сумму 6 281 113 рублей. Финансируется закупка из собственных средств горисполкома.

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    1 каментар

    1. Direktooor  
      27/снежань/2019 у 9:16

      Не понял.... А разве у спецавтобазы не монополия на вывоз тбо.... Или опять тендер выиграет зеленхоз!?

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