Троллейбус с «гармошкой» с автономным ходом должен скоро появиться в Витебске

Сяржук Серабро • 27/12/19 14:57 • Падзеі

Фото нового троллейбуса с возможностью движения без контактной сети появились в городском чате, посвященном проблемам Витебска.



Судя по фото, это модель 43303, так что в Витебске должен впервые появиться сочлененный троллейбус, кроме того, эту модель можно оснащать либо дизель-генератором, либо накопителем энергии, что обеспечивает автономный ход и позволяет эксплуатировать её на участках без контактной сети.

По имеющейся информации для Витебска должны закупить два таких троллейбуса, способные проехать без проводов до 15 километров. Согласно информации производителя шарнирно-сочлененный салон вмещает 170 пассажиров, 40 из них обеспечены местами для сидения.

Напомним, что в нашем городе уже эксплуатируются четыре троллейбуса с автономным ходом, которые, в основном, ходят в Билево. Возможно пару машин на этих линиях сменят более вместительные 43303, а освободившиеся АКСМ-32100D поставят на маршрут №13, который ходит от микрорайона Фрунзе до Бителева, чтобы облегчить ситуацию на улице Титова, лишившейся трамвая из-за реконструкции Полоцкого путепровода.