Валун притягивает металл — что за странный камень выкопали под Витебском и зачем его рубили топором?

ННВ • 27/12/19 15:40 • Экалогія

Аномальный валун, притягивающий металлические предметы, нашли в глубокой яме в лесу под Витебском.



Яму по пояс человеку и странный камень в ней в урочище Лубянка обнаружил житель Витебского района Александр Кушнеров, когда осенью собирал грибы, сообщает областная газета «Витебские вести».

Рядом с ямой грибник нашел осколок камня, с характерным металлическим блеском на изломе. Он прихватил сувенир домой. Каково же было удивление сельчанина, когда он обнаружил, что к камню прилипает магнит.

К месту находки с Кушнеровым съездил корреспондент газеты, к этому времени валун покрылся рыжим налётом, как будто ржавчиной. Топором от камня откололи кусок, который решили отвезти в Витебский государственный университет.

Профессор кафедры геологии Александр Галкин, осмотрев образец, отметил, что находка не похожа на метеорит, так как у нее в структуре отсутствуют хондры – округлые образования размером 0,5 – 1 миллиметра, которые формируются в метеоритных телах в результате космического воздействия.

Ученый сравнил влияние принесенного образца и минерала магнетита на стрелку компаса, как оказалось, кусок таинственного камня отклоняет магнитную стрелку в два раза сильнее.