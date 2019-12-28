«Chevrolet» и «Opel» столкнулись лоб в лоб Оршанском районе, один человек погиб, еще несколько пострадали

Іван Дзедушкін • 28/12/19 12:53 • Здарэнні

Утром 28 декабря неподалеку от деревни Светочёвка Оршанского района «Chevrolet» вылетел на встречку и врезался в «Opel».



По информации ГАИ около 9:00 на 186 километре трассы М-8 25-летний водитель «Chevrolet» не справился у правлением автомобилем и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Opel», за рулем которого был 42-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир «Chevrolet», 48-летний житель Могилевской области, погиб на месте аварии. Водителя этой машины, а также водителя и пассажиров «Opel» осматривают медики, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. ГАИ обеспечивает безопасный проезд транспорта.