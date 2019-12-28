Что будет с «Аптека групп»? Владельца бизнеса и топ-менеджера сети приговорили к ограничению свободы

Сяржук Серабро • 28/12/19 14:17 • Здароўе

Владельца «Аптека Групп» и лидера еврейской общины Витебска Леонида Томчина за дачу взятки приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — он проходил по «делу медиков».



Напомним, что господин Томчин был арестован в августе 2018 года, но очень [быстро вышел на свободу](Леонид Томчин на свободе и дал интервью «Офислайф»). Как выяснилось в суде, для того ему потребовалось написать явку с повинной.

Витебского бизнесмена обвиняли в том, что он через своего исполнительного директора Романа Альтшулера давал взятки генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеславу Гнитию — всего в сумме 17 000 долларов.

В результате Минский городской суд приговорил Леонида Томчина к 3 годам ограничения свободы, а Романа Альтшулера — к 4 годам, обоих не будут направлять в исправительные учреждения открытого типа.

А вот сам Гнитий сядет на 6 лет в колонию. Также 5 лет лишения свободы за взятки получила Екатерина Шнитко, которая занимала должность заместителя генерального директора Витебской «Фармации».