Милицейская машина влетела под автобус в Новополоцке, милиционеров доставали спасатели

Іван Дзедушкін • 28/12/19 13:23 • Здарэнні

Двух сотрудников Департамента охраны пришлось деблокировать спасателям из поврежденного служебного автомобиля, попавшего под автобус в Новополоцке.



ДТП произошло 27 декабря около 11:50, служебная легковушка и автобус столкнулись неподалеку от дома №8 на Технической улице. Находившиеся в легковом авто сотрудники департаменты охраны оказались заблокированными в салоне, и их смогли освободить только при помощи спасателей, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате столкновения водитель и пассажир спецавтомобиля получили травмы и их пришлось госпитализировать. Водитель автобуса в аварии не пострадал, пассажиров у него не было. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.