Новый троллейбус с автономным ходом уже прибыл в Витебск, его точно пустят в Билево

• 28/12/19 22:01 • Падзеі

Филиал «Городской электрический транспорт г. Витебска» подтвердил появление в областном центре нового сочлененного троллейбуса с автономным ходом и уточнил его характеристики.
Новый троллейбус с автономным ходом уже прибыл в Витебск, его точно пустят в Билево. Фото tramway.by

Первый троллейбус модель «АКСМ−43300D» уже прибыл в филиал. Отличительной характеристикой этой машины является увеличенный автономный ход до 20 км без использования контактной сети, шарнирно-сочлененный кузов, панорамное остекление и повышенная вместимость салона рассчитанная на 151 пассажира.

В салоне нового троллейбуса установлена система видеонаблюдения. А вот кондиционером оборудована только кабина водителя.

Новый троллейбус с автономным ходом уже прибыл в Витебск, его точно пустят в Билево. Фото tramway.by

После завершения технической обкатки троллейбус «АКСМ−43300D» собираются эксплуатировать на маршруте №12, который связывает витебский железнодорожный вокзал и микрорайон Билево-3, сообщает сайт транспортного предприятия.

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