Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 28/12/19 14:01 • Грамадства

Витебская 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Кутузова 2-1 степени бригада отмечает 75-летний юбилей. "ННВ" побывали на торжестве по этому поводу.



Для гостей ворота контрольно-пропускного пункта открыли в 9:00. До начала торжественной части оставался час. Можно было увидеть, как военнослужащие проводят учебно-практические занятия, попробовать армейской каши и ознакомиться с вооружением.

Во время торжественной части офицеры и ветераны бригады были награждены дипломами, памятными подарками, а некоторые из них - именным оружием.

Если кто-то из гостей ожидал увидеть десантников во всей красе на показательных выступлениях, то они явно получили разочарование. Эта часть программы получилась достаточно скромной.

Свою историю бригада отсчитывает от 18 декабря 1944 года, когда 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии начала формироваться 103-я гвардейская стрелковая дивизия. В воздушно-десантную дивизию переформировали 3 июня 1946 года.

40 лет назад, 25 декабря 1979 года, когда СССР начал вторжение в Афганистан, из Витебской области дивизию транспортными самолетами перебросили в эту страну. Последние части этого подразделения были выведены из Афганистана 12 февраля 1989 года.

В январе 1990 года 103 ВДД переподчинили Погранвойскам КГБ, в подчинении у «чекистов» десантники находились до 28 августа 1991 года, им даже успели выдать зеленые береты вместо голубых.

В независимой Беларуси в сентябре 1995 года на базе парашютно-десантных полков дивизии были созданы 317 и 350 отдельные мобильные бригады. В конце 2002 года 317 бригаде передали знамя 103 ВДД и она стала называться 103-й отдельной мобильной бригадой, название воздушно-десантной ей вернули 2 августа 2016 года.