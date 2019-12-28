Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фоторепортаж

• 28/12/19 14:01 • Грамадства

Витебская 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Кутузова 2-1 степени бригада отмечает 75-летний юбилей. "ННВ" побывали на торжестве по этому поводу.
Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

Для гостей ворота контрольно-пропускного пункта открыли в 9:00. До начала торжественной части оставался час. Можно было увидеть, как военнослужащие проводят учебно-практические занятия, попробовать армейской каши и ознакомиться с вооружением.

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

Во время торжественной части офицеры и ветераны бригады были награждены дипломами, памятными подарками, а некоторые из них - именным оружием.

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

Если кто-то из гостей ожидал увидеть десантников во всей красе на показательных выступлениях, то они явно получили разочарование. Эта часть программы получилась достаточно скромной.

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

Свою историю бригада отсчитывает от 18 декабря 1944 года, когда 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии начала формироваться 103-я гвардейская стрелковая дивизия. В воздушно-десантную дивизию переформировали 3 июня 1946 года.

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

40 лет назад, 25 декабря 1979 года, когда СССР начал вторжение в Афганистан, из Витебской области дивизию транспортными самолетами перебросили в эту страну. Последние части этого подразделения были выведены из Афганистана 12 февраля 1989 года.

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

В январе 1990 года 103 ВДД переподчинили Погранвойскам КГБ, в подчинении у «чекистов» десантники находились до 28 августа 1991 года, им даже успели выдать зеленые береты вместо голубых.

В независимой Беларуси в сентябре 1995 года на базе парашютно-десантных полков дивизии были созданы 317 и 350 отдельные мобильные бригады. В конце 2002 года 317 бригаде передали знамя 103 ВДД и она стала называться 103-й отдельной мобильной бригадой, название воздушно-десантной ей вернули 2 августа 2016 года.

Витебские десантники празднуют 75-летие 103 ОВДБР. Фото Игоря Матвеева

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