Обещала купить кольца, а купила своему мужу пиво и сигареты — девушку, обманувшую парня в Витебске осудили по «хакерской» статье

ННВ • 29/12/19 14:44 • Здарэнні

Знакомство через интернет, которое должно было привести к свадьбе, закончилось для жителя Витебска потерей денег, а для его мнимой невесты — приговором по «хакерской» статье.



Пара нашла друг друга на сайте знакомств, после этого между ними завязалось общение в соцсети «Вконтакте». Когда молодые люди решили расписаться, девушка попросила у жениха 420 рублей на покупку колец, букета и продуктов для небольшого застолья.

15 июня пара встретилась у железнодорожного вокзала, где мужчина передал женщине свою зарплатную банковскую карту и разрешил снять необходимую сумму. Карточку невеста вернула 19 июня при очередной встрече.

Вскоре, однако, незадачливый жених выяснил, что подруга сняла с его счета все деньги, которые там были — 854 рубля 56 копеек. При этом невеста перестала отвечать на звонки и удалила страницу в соцсети.

После обращения потерпевшего в милицию, там выяснили, что расписаться с понравившейся женщиной мужчина бы не смог — у той уже был законный супруг. Которому она, кстати, на снятые с карты деньги приобрела сигареты и пиво.

На суде, который состоялся недавно, «продинамившая» жениха витеблянка вину не признала, а уверяла, что вся их переписка была шуткой. Суд Железнодорожного района, однако, был настроен серьезно, и признал девушку виновной в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

На основании части 2 статьи 212 УК жительницу Витебска приговорили к штрафу в 2040 рублей. Также она должна вернуть несостоявшемуся жениху снятые с карточки деньги и сверху заплатить 300 рублей за моральный ущерб. Кроме того ей придется оплатить около 120 рублей госпошлины, сообщает газета «Витьбичи».

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.