Оранжевый уровень опасности: в понедельник ожидается гололедица и сильный ветер

ННВ • 29/12/19 13:02 • Падзеі

Гололедица на дорогах ожидается в понедельник, 30 декабря, по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.



В утренние и дневные часы на большей части территории страны ожидается гололед, а во многих районах синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

В Витебске ночью температура опустится до −6 °C, а днем воздух начнет прогреваться и столбик термометра может подняться до +2 °C. Утром и днем в регионе возможен снег, который может переходить в дождь.