Витебск присоединился к антиинтеграционным протестам

ННВ • 29/12/19 23:38 • Палітыка

29 декабря в Витебске, как и в ряде других городов Беларуси, прошла акция протеста против дальнейшей интеграции с Россией и в поддержку независимости страны.



На площадь победы вышли 15 неравнодушных к судьбе Родины жителей областного центра, которые развернули растяжку с надписью «НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ» и принесли плакаты с политическими лозунгами, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Акция длилась не более 20-25 минут. Задержаний не было, но сотрудники правоохранительных органов вели фото- и видеофиксацию происходящего.

Примечательно, что рядом с национальными бело-красно-белыми флагами, под которыми Беларусь обрела независимость, присутствовал и красно-зеленый официальный флаг Республики Беларусь.