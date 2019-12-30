Новополочанин купил в российском интернет-магазине телевизор, но так и не получил покупку. Белорусская правоохранители возбудили уголовное дело
Без «Голубого огонька» останется житель Новополоцка, который решил купить новый телевизор в российском интернет-магазине.
Привлеченный выгодной ценой новополочанин перечислил по реквизитам с сайта около 1500 белорусских рублей. Через электронную почту он поинтересовался временем доставки, и ему пообещали отправить телевизор на следующий день.
Увы, и через 10 дней покупатель не дождался долгожданную технику. После этого мужчина обратился с заявлением в Новополоцкий ГОВД.
По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.
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