Новополочанин купил в российском интернет-магазине телевизор, но так и не получил покупку. Белорусская правоохранители возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 30/12/19 11:49 • Здарэнні

Без «Голубого огонька» останется житель Новополоцка, который решил купить новый телевизор в российском интернет-магазине.



Привлеченный выгодной ценой новополочанин перечислил по реквизитам с сайта около 1500 белорусских рублей. Через электронную почту он поинтересовался временем доставки, и ему пообещали отправить телевизор на следующий день.

Увы, и через 10 дней покупатель не дождался долгожданную технику. После этого мужчина обратился с заявлением в Новополоцкий ГОВД.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.