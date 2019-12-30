Сбивший двух школьниц водитель «Alfa Romeo» был пьян и лишен прав, а тормоза авто неисправны — завершено расследование смертельного ДТП в Полоцке

Іван Дзедушкін • 30/12/19 19:36 • Здарэнні

Был пьян, не имел прав, мчался 100 километров в час на авто с неисправной тормозной системой, начал обгон поворачивающего автомобиля — что не нарушил 26-летний водитель «Alfa Romeo», сбивший в Полоцке двух девочек?



Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 21 сентября в Полоцке. Легковушка сбила двух 14-летних школьниц, одна из девочек умерла в больнице.

Как установили следователи, в тот вечер 26-летний житель Новополоцка сел за руль своего «Alfa Romeo 156» пьяным, позже эксперты обнаружат в выдыхаемом им воздухе 1,19 промилле спирта. При этом водительского удостоверения у молодого человека не было — его лишили прав на три года в июле 2018-го.

На улице Бабушкина подъежая к перекрестку водитель «Alfa Romeo» увидел движущийся перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота и со скоростью значительно ниже, чем управляемый им автомобиль, начал его обгонять. При этом вылетел на левую по ходу его движения обочину, где сбил шедших по ней двух 14-летних школьниц. Наезд произошел в районе дома №30 по улице Бабушкина.

Обе девочки получили тяжелые травмы и их госпитализировали в отделение реанимации Полоцкой центральной городской больницы. Не смотря на усилия медиков, через несколько дней одна из подруг умерла.

Эксперты установили, что пьяный бесправник ехал на неисправном авто — была разгерметизирована рабочая тормозная система, водитель об этой неисправности знал. При этом он, как удалось выяснить при помощи ряда экспертных исследований, мчался по городской улице со скоростью не менее 100 километров в час.

На момент аварии водитель «Alfa Romeo 156» был пьян, это показало медицинское освидетельствование, согласно результатам которого в содержание этилового спирта в выдыхаемом молодом человеком воздухе составило 1,19 промилле.

В итоге 26-летнему жителю Новополоцка предъявили обвинение по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения.

В настоящее время водитель дожидается суда под стражей. Уголовное дело уже передано прокурору для направления его в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.