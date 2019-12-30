Витебская афиша с 30.12.2019 по 5.1.2020 года

Ульяна Церашкова • 30/12/19 22:59 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

30.12–1.01

"Союз спасения". Историческая драма, Россия, 12+ (8:10 – кроме 1.01; 12:25; 13:50, 16:20, 18:50, 21:20 –кроме 31.12). Цена: 6,30–7,10.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (10:40, 17:40). Цена: 5,70–6,60.

С 1.01 «Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (21:10 – 1.01). Цена: 6,30–7,10.

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фантастика, фэнтези, боевик, 3D, США, 16+ (15:00, 21:10 – 26.12–30.12). Цена: 6,80–7,60.

"Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (8:05 – кроме 1.01). Цена: 5,70–6,60.

"Джуманджи: новый уровень". Приключенческий экшн, фантастика, США, 12+ (11:35). Цена: 5,20–6,00.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (19:25). Цена: 4,70–5,50.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (9:40). Цена: 5,20–6,00.

2.01–5.01

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (19:10). Цена: 5,70–6,60.

"Союз спасения". Историческая драма, Россия, 12+ (8:40, 11:10, 18:40, 21:10). Цена: 6,30–7,10

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (8:20, 17:25). Цена: 5,70–6,60.

«Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (13:40). Цена: 6,30–7,10.

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фантастика, фэнтези, боевик, 3D, США, 16+ (16:05). Цена: 5,70–6,60.

"Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (13:55 – детский, 15:40). Цена: 5,70–6,60.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (10:00 – детский, 11:55). Цена: 5,20–6,00.

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 2,50, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета +0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44

30.12–1.01

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (12:15,14:25, 21:20 – кроме 31.12). Цена: 5,70–6,60.

"Cats". Комедия, мюзикл, фэнтези, Великобритания, США, 12+ (8:30 – кроме 1.01; 19-15). Цена: 5,70–6,60.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (10:30; 15:00, 16:45). Цена: 5,70–6,60.

С 1.01 «Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (18:30 – 1.01). Цена: 6,30–7,10.

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фантастика, фэнтези, боевик, 3D, США, 16+ (16:35,18:30 – до 31.12). Цена: 6,80–7,60.

"Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (9:00 – кроме 1.01). Цена: 5,70–6,60.

"Джуманджи: новый уровень". Приключенческий экшн, фантастика, США, 12+ (12:40). Цена: 5,20–6,00.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (21:10 – кроме 31.12). Цена: 4,70–5,50.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (10:40). Цена: 5,20–5,50.

2.01–5.01

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (19:55; 21:35). Цена: 5,70–6,60.

"Cats (Кошки)", Великобритания, США, 12+. Комедия, мюзикл, фэнтези (15:25 – детский). Цена: 5,70–6,60.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (10:25, 12:10, 13:55). Цена: 5,70–6,60.

«Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (17:25; 15:40). Цена: 6,30–7,10.

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фантастика, фэнтези, боевик, 3D, США, 16+ (12:50). Цена: 5,70–6,60.

"Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (11:10; 8:50 – детский; 18:10). Цена: 5,70–6,60.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (22:00; 19:50). Цена: 4,70–7,15.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (9:10 – детский).

Цена: 5,20–6,00.

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,50, только кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета +0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+.

"Кошки". Комедия, мюзикл, фэнтези, драма, Великобритания, США, 12.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

4.12 (11:00) Вечар беларускага нацыянальнага мастацтва. «Прыйшла каляда – адчыняй варата!». Ансамбль танца, музыкі і песні «Талака».

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

5.01 (19:00) «И снова здравствуйте». Музыкально-развлекательная программа, 55+.

2.01 (11:30), 8.01 (18:00) «Обыкновенный Новый год?!», 6+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

3.01 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

4.10 (18:00) «Яшчэ раз пра каханне». Жыццёвыя гісторыі.

5.01 (12:00) «Кот у ботах». Музычная казка паводле Шарля Пэро. Пасля спектакля – навагодняе прадстаўленне каля ёлкі.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

До 6.01 «Казка Дзеда Мароза» (3+).

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў УК «ВАКМ»).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Арт-объект 2020» (до 15.01).

«Еще тот Новый год!». Выставка антикварных елочных игрушек. Из частной коллекции Н.Ковалевой (до 15.01).

«О подарках и дарах». Выставка предметов, подаренных музею (до 1.03).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Рождественская сказка». Выставка декоративно-прикладного искусства.

Выставка к 85-летию со дня рождения Леонида Антимонова.

«Современная икона». Работы преподавателей и учащихся Витебского женского духовного училища.

Выставка работ учащихся ДХШ Витебска.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«20.20. С Новым годом!». Выставка советских кукол и игрушек из частной коллекции Олега и Елены Карпицких (до 13.01).

«Цветные фантазии». Выставка детского творчества.

Розыгрыш новогоднего подарка – сертификата на квест "По следам Паддингтона", условия здесь https://vk.com/michk_vokm?w=wall-128630975_1362

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка, посвященная 100-летию создания М. Шагалом в Витебске Народного художественного училища.

Выставка работ Петра Кириллина "Всё неокончательно" (до 10.01).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставки Натальи Кимстач. Гобелен, ручное ткачество.

«Китайское впечатление». Выставка художников из Китая.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Достаточно». Живопись. Международный художественный проект (Беларусь, Латвия, Литва, Германия).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Казкі Раства». Выставка детского творчества.

«Время ангелов». Живопись Елены Войновой-Богородицкой (до 15.01).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Солдатская еда на фоне столетий». Выставка предметов солдатского обихода из частной коллекции Г. Дубинина (Россия).

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

«Форма прикосновения». Фотовыставка Людмилы Таракановой.

Концертная праздничная встреча «Время Рождества» из цикла бесед «Мир и свет православной иконы».

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–20:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

31.12 (22:00) Зажигательная новогодняя ночь. Встреча Нового года (предварительная запись: 5140209 МТС).

28.02 (19:00) Naviband в Витебске. Презентация нового альбома.