Новый год Витебск встречает в лужах. Фотофакт

Сяржук Серабро • 31/12/19 21:55 • Турызм

Выпавший накануне снег в Витебске успел растаять, и теперь праздничная иллюминация отражается в лужах.



31 декабря в областном центре стояла плюсовая температура, столбик термометра поднимался до +2,7 градуса по шкале Цельсия. Это конечно далеко до рекорда 1994 года, когда в последний день года воздух прогрелся до + 5,5 градусов.

За истекшие сутки в Витебске успело выпасть 3,3 миллиметра осадков, не смотря на то, что на дворе самый конец декабря, выпали они в виде дождя.