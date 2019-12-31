Новый год Витебск встречает в лужах. Фотофакт

• 31/12/19 21:55 • Турызм

Выпавший накануне снег в Витебске успел растаять, и теперь праздничная иллюминация отражается в лужах.
Новый год Витебск встречает в лужах. Фото Сергея Серебро

31 декабря в областном центре стояла плюсовая температура, столбик термометра поднимался до +2,7 градуса по шкале Цельсия. Это конечно далеко до рекорда 1994 года, когда в последний день года воздух прогрелся до + 5,5 градусов.

Новый год Витебск встречает в лужах. Фото Сергея Серебро

За истекшие сутки в Витебске успело выпасть 3,3 миллиметра осадков, не смотря на то, что на дворе самый конец декабря, выпали они в виде дождя.

Новый год Витебск встречает в лужах. Фото Сергея Серебро

Новый год Витебск встречает в лужах. Фото Сергея Серебро

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    1 каментар

    1. cinic  
      31/снежань/2019 у 22:17

      Красивые фото. Даже лучше чем явь.

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