Новый год Витебск встречает в лужах. Фотофакт
Выпавший накануне снег в Витебске успел растаять, и теперь праздничная иллюминация отражается в лужах.
31 декабря в областном центре стояла плюсовая температура, столбик термометра поднимался до +2,7 градуса по шкале Цельсия. Это конечно далеко до рекорда 1994 года, когда в последний день года воздух прогрелся до + 5,5 градусов.
За истекшие сутки в Витебске успело выпасть 3,3 миллиметра осадков, не смотря на то, что на дворе самый конец декабря, выпали они в виде дождя.
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1 каментар
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31/снежань/2019 у 22:17
Красивые фото. Даже лучше чем явь.