Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом пустили в Витебске

Сяржук Серабро • 31/12/19 17:38 • Падзеі

Витебск стал первым из белорусских городов, на улицах которого будут работать сочлененные троллейбусы с автономным ходом. «Горэлектротранс» подписал с «Белкомунмашем» 13 контрактов на аккумуляторные троллейбусы, сколько из них будет с «гармошкой»?



Перед Новым годом жителям Витебска показали новый троллейбус — один из недавно купленных «АКСМ-43300D» проехался от площади Победы до железнодорожного вокзала. По настоящему на линию он выйдет после праздников — 3 января, машина будет курсировать по маршруту №12.

За основу этого троллейбуса взята модель электробуса «АКСМ-433» известная также как «Vitovt Max», но он требовал подзарядки во время стоянки, поэтому для витебского парка начинку машины разрабатывали с 0 — добавили штанги с токосъёмниками, систему зарядки в пути, новые аккумуляторы — и создали уникальный троллейбус.

По сравнению с уже эксплуатирующийся в нашем городе троллейбусами «АКСМ-43300D» обладает не только гораздо большей вместительностью (он может перевозить сразу 151 пассажира), но и увеличенным автономным ходом — опустив «рога» троллейбус способен проехать не менее 20 километров.

В Витебск уже поставили два троллейбуса этой модели, планируется, что до конца зимы приедет и третья машина. Кроме того город приобретает еще 10 троллейбусов модели «АКСМ-32100D», они также обладают батареей для автономного хода, но вмещают только 90 пассажиров.

Троллейбусы с автономным ходом будет ходить в Билево, часть по уже существующему маршруту №12, а часть по новому маршруту №14, который по неподтвержденной информации пойдет по Ленинградской улице и свяжет Билево с Тирасполем.

Следует отметить, что масса троллейбуса «АКСМ-43300D» с пассажирами достигает 28 тонн, так что плитке на Привокзальной площади придется нелегко, как и водителям этих низкопольных машин, которым придется лавировать между ям и выбоин. Впрочем, может к «Дожинкам-2020» здесь снова появится асфальт?..