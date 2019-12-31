Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом пустили в Витебске

• 31/12/19 17:38 • Падзеі

Витебск стал первым из белорусских городов, на улицах которого будут работать сочлененные троллейбусы с автономным ходом. «Горэлектротранс» подписал с «Белкомунмашем» 13 контрактов на аккумуляторные троллейбусы, сколько из них будет с «гармошкой»?
Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом пустили в Витебске. Фото Сергея Серебро

Перед Новым годом жителям Витебска показали новый троллейбус — один из недавно купленных «АКСМ-43300D» проехался от площади Победы до железнодорожного вокзала. По настоящему на линию он выйдет после праздников — 3 января, машина будет курсировать по маршруту №12.

Пассажиры в салоне троллейбуса «АКСМ-43300D». Фото Сергея Серебро

Пассажиры в салоне троллейбуса «АКСМ-43300D». Фото Сергея Серебро

За основу этого троллейбуса взята модель электробуса «АКСМ-433» известная также как «Vitovt Max», но он требовал подзарядки во время стоянки, поэтому для витебского парка начинку машины разрабатывали с 0 — добавили штанги с токосъёмниками, систему зарядки в пути, новые аккумуляторы — и создали уникальный троллейбус.

Троллейбус «АКСМ-43300D» имеет большое остекление с тонировкой. Фото Сергея Серебро

На новом троллейбусе прокатился Василий Павлючков продолжительное время возглавлявший ВТТУ. Фото Сергея Серебро

По сравнению с уже эксплуатирующийся в нашем городе троллейбусами «АКСМ-43300D» обладает не только гораздо большей вместительностью (он может перевозить сразу 151 пассажира), но и увеличенным автономным ходом — опустив «рога» троллейбус способен проехать не менее 20 километров.

В Витебск уже поставили два троллейбуса этой модели, планируется, что до конца зимы приедет и третья машина. Кроме того город приобретает еще 10 троллейбусов модели «АКСМ-32100D», они также обладают батареей для автономного хода, но вмещают только 90 пассажиров.

Пассажиры в салоне троллейбуса «АКСМ-43300D». Фото Сергея Серебро

Прибытие троллейбуса «АКСМ-43300D» на витебский вокзал. Фото Сергея Серебро

Троллейбусы с автономным ходом будет ходить в Билево, часть по уже существующему маршруту №12, а часть по новому маршруту №14, который по неподтвержденной информации пойдет по Ленинградской улице и свяжет Билево с Тирасполем.

Салон троллейбуса «АКСМ-43300D». Фото Сергея Серебро

Погрузка пассажиров в троллейбус «АКСМ-43300D». Фото Сергея Серебро

Следует отметить, что масса троллейбуса «АКСМ-43300D» с пассажирами достигает 28 тонн, так что плитке на Привокзальной площади придется нелегко, как и водителям этих низкопольных машин, которым придется лавировать между ям и выбоин. Впрочем, может к «Дожинкам-2020» здесь снова появится асфальт?..

Троллейбус «АКСМ-43300D» выезжает с Привокзальной площади. Фото Сергея Серебро

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