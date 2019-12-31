Пешеход погиб на трассе Р-3, его сбила легковушка в Шарковщинском районе

Іван Дзедушкін • 31/12/19 0:25 • Здарэнні

30 декабря в результате наезда легковым автомобилем в Шраковщинском районе погиб 48-летний пешеход.



Около 18:00 в деревне Буевщина наезд на него совершил 36-летний житель Браславского района, ехавший на легковом автомобиле «Audi 80». От полученных в результате ДТП травм сельчанин скончался на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В сообщении ГАИ отмечается, что пешеход находился на проезжей части. Отметим, что сегодня на дорогах Витебщины образовалась сильная гололедица, поэтому передвигаться по нерасчищенной части дороги было практически невозможно.