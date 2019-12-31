Программа новогодних торжеств и рождественских мероприятий в Витебске
Программа мероприятий, которые пройдут в Витебске 31 декабря — 1 января и 7-8 января в связи с Новым годом и православным Рождеством.
31 декабря – 1 января 2020
Площадь Победы
23:50–0:00 Трансляция новогоднего поздравления.
0:00–1:00 Трансляция новогодних музыкальных фонограмм.
1:00–3:00 «С Новым годом, любимый город!». Концертнотанцевальная программа.
2:00 Фейерверк.
Площадка у КДЦ «Первомайский»
1:30 - 3:00 «Новый год зажигает огни». Танцевальноразвлекательные программы.
1 января
Площадь Победы
12:00–15:00 «Праздник к нам пришел!». Новогодняя культурно- развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы.
18:00 - 21:00 «Новогоднее поздравление». Развлекательная программа.
7 января
Площадь Победы
12:00 - 15:00 «А ў нас на Каляды». Развлекательная программа, спортивные игры, конкурсы.
18:00 - 21:00
«С Рождеством!». Танцевально-развлекательная программа.
НАДТ имени Я. Коласа
15:00 Праздник духовной музыки.
Культурно–исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12:00–14:00 «Віцебскія Каляды, або Каляды ў Задзвінні». Праздник народного календаря.
Площадь Пролетарская
12:00–14:00 Рождественское представление для жителей микрорайона.
Площадка у КДЦ «Первомайский»
12:00–14:00 «Калядныя забавы». Народное гулянье.
8 января
** Витебская духовная семинария
11:00 Концерт духовной музыки.
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