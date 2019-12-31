Программа новогодних торжеств и рождественских мероприятий в Витебске

Ульяна Церашкова • 31/12/19 7:06 • Культура

Программа мероприятий, которые пройдут в Витебске 31 декабря — 1 января и 7-8 января в связи с Новым годом и православным Рождеством.



31 декабря – 1 января 2020

Площадь Победы

23:50–0:00 Трансляция новогоднего поздравления.

0:00–1:00 Трансляция новогодних музыкальных фонограмм.

1:00–3:00 «С Новым годом, любимый город!». Концертно­танцевальная программа.

2:00 Фейерверк.

Площадка у КДЦ «Первомайский»

1:30 - 3:00 «Новый год зажигает огни». Танцевально­развлекательные программы.

1 января

Площадь Победы

12:00–15:00 «Праздник к нам пришел!». Новогодняя культурно- развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы.

18:00 - 21:00 «Новогоднее поздравление». Развлекательная программа.

7 января

Площадь Победы

12:00 - 15:00 «А ў нас на Каляды». Развлекательная программа, спортивные игры, конкурсы.

18:00 - 21:00

«С Рождеством!». Танцевально-­развлекательная программа.

НАДТ имени Я. Коласа

15:00 Праздник духовной музыки.

Культурно–исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12:00–14:00 «Віцебскія Каляды, або Каляды ў Задзвінні». Праздник народного календаря.

Площадь Пролетарская

12:00–14:00 Рождественское представление для жителей микрорайона.

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12:00–14:00 «Калядныя забавы». Народное гулянье.

8 января

** Витебская духовная семинария

11:00 Концерт духовной музыки.