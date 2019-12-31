Штормовой ветер обещают в Беларуси на Новый год, долетит ли Санта?

ННВ • 31/12/19 0:40 • Здарэнні

31 декабря во многих районах Беларуси сохранится сильный ветер, по сравнению с предыдущим днем он даже усилится.



Как сообщает МЧС на основании штормового предупреждения №7/12, во вторник во многих районах западный ветер порывами будет достигать скорости до 15-20 метров в секунду, что на шкале Бофорта уже близко к шторму. 30 декабря в Витебске скорость порывов ветра не превышала 13 метров в секунду.

В Витебской области ночью и днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью ожидается от -1 °C, а днем столбик термометра может подняться до +1 °C. Ночью и утром возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог снова ожидается гололедица.