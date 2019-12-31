Транспорт в Витебске на Новый год будет работать до четырёх

ННВ • 31/12/19 18:40 • Турызм

Расписание движения общественного транспорта в Витебске в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.



На Новый год несколько маршрутов трамвая, троллейбуса и автобуса будут работать до четырех часов утра.

Новогоднее расписание трамвая:

В праздничную ночь вагоны маршрута №1 с конечной остановки на улице Максима Горького будут отправляться до 2:54, а с конечной на Гагарина — до 3:03. Последний трамвай №7 уйдет от завода «Визас» в 3:24, а с конечной на улице Максима Горького — в 4:04.

Новогоднее расписание троллейбуса:

Продленная работа троллейбусов предполагается на маршрутах №№ 1, 2, 4, 8, 9 и 11. Единица будет уходить с конечных остановок в 3:17 (вокзал) и 2:46 (микрорайон Фрунзе); двойка — 3:26 (Смоленский рынок) и 2:46 (микрорайон Фрунзе); четверка —2:26 (вокзал) и 3:16 (Смоленский рынок); восьмерка — 3:27 (Смоленский рынок) и 3:03 (микрорайон Фрунзе); девятка — 3:14 (Смоленский рынок) и 3:45 (микрорайон Фрунзе); одиннадцатый — 3:20 (вокзал) и 3:34 (Медцентр).

Новогоднее расписание автобуса:

Автобусный парк в новогоднюю ночь выпускает дополнительные рейсы по следующим маршрутам:

№ 12 « Медцентр – Смоленский рынок» с отправлением от о.п. «Медцентр» в 22:45, 0:15, 1:30, 2:52 и отправлением от о.п. «Смоленский рынок» в 23:20, 0:50, 02:05 до пл. Победы, 03:27

№ 10 «Юг-7 – Вокзал» с отправлением от о.п. «Юг-7» в 23:00, 23:16, 0:10, 0:30, 1:10, 1:50, 2:38, 2:55, 3:36 в АП-1, 3:51 в АП-1 и отправлением от о.п. «Вокзал» в 22:30, 22:45, 23:28, 23:44, 0:38, 0:58, 1:37, 2:18, 3:06, 3:23

№ 46 «Билево-3 – Вокзал» с отправлением от о.п. «ул.М.Фрадкина» в 21:58, 22:41, 23:14, 0:10, 1:16, 2:06, 2:49, (3:22, 3:59 в АП-1) и отправлением от о.п. «Вокзал» в 22:35, 23:18, 0:22, 01:25, 2:43, 3:21.

№ 2 «пл. Победы - Тирасполь» от отправлением с о.п. «пл. Победы» в 22:12, 23:25, 0:55, 02:30 и отправлением от о.п. «Тирасполь» в 22:45, 0:15, 01:30, 03:03

№ 99 «Медцентр – пр-во «Витебскречтранс»» с отправлением от о.п. «Медцентр» в 22:50, 01:15 и отправлением от о.п. «пр-во «Витебскречтранс» в 0:10, 2:55

№ 13 «п. Мишково – пл. Победы» с отправлением от о.п. «пл. Победы» в 22:25, 23:55, 02:20 и отправлением от о.п. «п. Мишково» в 23:05, 0:35, 03:00

Следует иметь ввиду, что самые последние рейсы будут следовать в депо или парки и доехать на них можно только до остановок по этому пути.