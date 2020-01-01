Из-за загорания балкона пожарным пришлось эвакуировать пять человек из квартиры в пятиэтажке на проспекте Фрунзе

• 01/1/20 15:07 • Здарэнні

Троим детям и их родителям за пару часов до Нового года пришлось покинуть свою квартиру из-за пожара на балконе несколькими этажами ниже.

Сообщение о загорании балкона на втором этаже многоквартирного дома на проспекте Фрунзе пожарные получили 31 декабря в 21:23. Из квартиры на пятом этаже, расположенной над очагом пожара, им пришлось эвакуировать пять человек.

В результате пожара в квартире на втором этаже повреждено имущество, закопчены стены и потолок, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара пока неизвестна.

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