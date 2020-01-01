О нападении на Верхнедвинский РОВД в новогоднюю ночь заявил некий Глеб Тихончук

Іван Дзедушкін • 01/1/20 21:04 • Здарэнні

На YouTube опубликовано видео на котором молодой человек, называющий себя Глебом Тихончуком заявляет, что совершил нападение на РОВД в Верхнедвинске.



Косвенным подтверждением этому является сообщение МВД о том, что в новогоднюю ночь в Витебской области был арестован 18-летний молодой человек, который при задержании нанес милиционерам ножевые ранения.

Других подробностей инцидента правоохранительные органы не сообщают, однако в социальных сетях распространяется информация о том, что молодой человек успел бросить в здание райотдела милиции один или два «коктейля Молотова».

В видео Тихончук демонстрирует ссылку на телеграм-канал, где он опубликовал текст, который называет своим политическим манифестом. В конце парень объясняет свое нападение на милицейский участок тем, что устал «влачить жалкое существование в этой стране бок о бок с тупыми холопами, не замечающими всей абсурдности происходящего» и не хочет «платить налоги преступной власти». Также он упоминает недавнее нападение на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке в Москве, возможно, это событие стало катализатором, побудившим юношу действовать подобным образом.

По имеющейся информации молодой человек с таким именем и возрастом весной 2019 года закончил одну из школ Сморгони. Парень увлекался историей и неоднократно учувствовал в республиканских олимпиадах по истории, награждался дипломами и грамотами.