После деноминации салат «Оливье» успел подорожать на 11 процентов

Сяржук Серабро • 01/1/20 17:33 • Эканоміка

Цена традиционного новогоднего блюда с момента введения новых белорусских денег успела вырасти на 1 рубль 62 копейки.



В конце 2016 года «Народные новости Витебска» подсчитали стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салата «Оливье» к новогоднему столу. Тогда, когда новенькие копейки еще не успели поблекнуть, корзина продуктов обошлась бы в 14 рублей 26 копеек.

Сейчас мы пересчитали стоимость этой корзины. Не смотря на то, что пару продуктов нам удалось найти даже дешевле, чем три года назад, остальные заметно подорожали. Так цена докторской колбасы выросла на 9.7%, а картошка — на 66,7%.

Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 6 рублей 35 копеек (5 рублей 79 копеек)

Картофель (1 кг) — 65 копеек (39 копеек)

Морковь (1 кг) — 49 копеек (37 копеек)

Лук репчатый (1 кг) — 79 копеек (49 копеек)

Зеленый горошек (1 банка) — 1 рубль 49 копеек (1 рубль 79 копеек)

Маринованные огурцы (850 грамм) – 3 рубля 15 копеек (2 рубля 59 копеек)

Яйца (10 штук) — 2 рубля 21 копейка (1 рубля 99 копеек)

Майонез (200 грамм) – 75 копеек (85 копеек)

Таким образом, теперь, чтобы приготовить «Оливье», житель Витебска потратит 16 рублей 88 копеек, что на 11% больше прежнего.

Кстати, мы хотели посчитать и стоимость этого сала по оригинальному дореволюционному рецепту. Однако найти в наших магазинах рябчиков, телячий язык, пикули, раков или хотябы банку омаръ не удалось…