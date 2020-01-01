Витебский облисполком значительно поднял тарифы на ЖКУ и вывоз мусора, также подорожало электричество и газ

Сяржук Серабро • 01/1/20 16:05 • Эканоміка

С 1 января согласно решениям Витебского облисполкома устанавливаются новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора.



Теперь по субсидируемым тарифам за водоснабжение придется платить 0,9384 рубля за кубометр, что на 13,31 копейки больше, чем в прошлом году. Канализационные стоки обойдутся в 0,7749 рубля за кубометр (подорожали на 15,58 копейки).

Тариф на техническое обслуживание дома установлен в размере 0,1187 рубля за квадратный метр, он не увеличился. Отчисления на капитальный ремонт составят 13 копеек с квадратного метра общей площади (рост на 3,47 копейки). За лифт придется платить 1 рубль 44 копейки с каждого человека, он подорожал на 4 копейки.

Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги, установлены следующие: водоснабжение — 1,0695 рубля за кубометр; канализация — 0,8399 рубля за кубометр; техническое обслуживание дома — 0,1274 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения; лифт — 1 рубль 60 копеек с человека. Они тоже заметно «потяжелели», например, только лифт подорожал на 10 копеек.

При условии субсидии государства вывоз мусора из домов без мусоропровода обойдется в 8,6019 рубля (вырос на 14%), в домах с мусоропроводом — 9,8701 рубля (вырос на 12%). А при полном возмещении затрат — 9,7452 и 11,5343 рубля соответственно.

Кроме того, 30 декабря Александр Лукашенко подписал указ №490, который с 1 января устанавливает новые тарифы на электричество и газ для населения.

Новая цена кубометра природного газа при наличии индивидуального счетчика будет следующая: с 1 января по 31 мая – 0,1205 рубля, с 1 июня по 31 декабря – 0,1271 рубля, летом – 0,4213 рубля. В домах с коллективными счетчиками тариф будет 0,4213 рубля за кубометр газа, а там где счетчиков вовсе нет, будут брать 3,37 рубля в месяц с одного прописанного в квартире. 21-килограммовый баллон сжиженного газа обойдется в 17 рублей.

Киловатт-час электроэнергии теперь будет стоить 0,1901 рубля, если счетчик позволяет оценивать потребление по времени, то дифференцированный тариф будет 0,1331 рубля (с 22:00 до 17:00) и 0,3802 рубля (с 17:00 до 22:00). Тарифы для домов, где установлены электроплиты, или электричество используется для отопления и подогрева воды несколько ниже, узнать их можно в тексте указа.