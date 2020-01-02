Головач гигантский, исчезнувшие коровы, открытие магазинов и резонансные ДТП: TOP10 самых читаемых новостей за 2019 год

• 02/1/20 14:36 • Падзеі

Что волновало жителей Витебска в ушедшем 2019 году и какие материалы на страницах «ННВ» стали хитами у читателей?

10 место. Головач гигантский

Заметка об огромном грибе весом 3,744 килограмма, который нашли и съели жители Городка, набрала 36 570 просмотров. А вот информация о том, что этот гриб занесен в красную книгу в TOP не попала.

Внучка Геннадия и Ирины Гончаровых Катя с гигантским головачом. Фото garadvest.by

9 место. Сваты

Драки на белорусских свадьбах дело обычное, можно сказать традиционное, но тут сват пытался зарезать свата. Новость о том, как со свадьбы падчерицы мужчина попал на 11 лет в колонию, прочитали 36 970 раз.

Свадебный торт, нож. Фото pixabay.com

8 место. Планета. Одежда. Обувь

На восьмое место выходит фоторепортаж с открытия в «Эвикоме» гипермаркета. 2000 квадратных метров китайского ширпотреба набрали 37 010 просмотров.

Открытие гипермаркета. Фото Игоря Матвеева

7 место. Три года мог быть на пенсии

Трагическая гибель рабочего, который уже три года должен был отдыхать на заслуженной пенсии, всколыхнула Витебск. Информацию о несчастном случае прочитали 41 830 раз.

Рабочего задавило упавшей металлической конструкцией в Витебске. Фото СК

6 место. Исчезнувшие коровы

Коровы, исчезающие из дойного стада Витебщины, которое за два летних месяца сократилось сразу на 1000 голов, не оставили равнодушными многих. Судьбой буренок интересовались не только жители области, но и читатели из других регионов Беларуси. У этого материала 42 890 просмотров.

Стадо коров в тумане. Фото pixabay.com

5 место. Утопленник из Двины

Информация об опознании тела мужчины, которое нашли в Двине в Полоцке 10 июля с привязанными гантелями, заинтересовала 45 270 читателей.

Чтобы не всплыл, привязали гантель и сковороду: тело неизвестного мужчины выловили из Двины в Полоцке. Фото Полоцкого РОВД

4 место. Похороненная заживо из-за квартиры

Чтобы сдавать квартиру молодые парень и девушка вывезли в лес ее хозяйку, и закопали живой. Материал о приговоре убийцам витеблянки прочитали 46 270 раз.

Руслан Сысоев в зале суда после оглашения приговора, он осужден на 22 год лишения свободы. Фото Сергея Серебро

3 место. Угон тачки с продуктами

Неожиданно третье место занимает новость о хоть и курьезном, но достаточно рядовом происшествии — девушка пыталась вывезти из одного из супермаркетов Витебска тележку с продуктами на 200 евро. Заметка набрала 48 770 просмотров.

В Витебске девушка пыталась укатить из супермаркета тележку с продуктами на 200 евро, но это заметил охранник. Скриншот с камер видеонаблюдения

2 место. Перевернувшееся такси

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси на улице Правды, в котором пострадало три молодых человека, занимает второе место с 62 769 просмотрами.

Компания молодежи на такси разбилась на улице Правды в Витебске. Фото ГАИ

1 место. Разбилась компания молодежи

Еще одно резонансное ДТП с большим отрывом занимает первое место в перечне самых популярных материалов «ННВ» за прошлый год. В рождественскую ночь в кювет вылетела легковушка «BMW» с компанией молодежи, погиб самый молодой из четверых — 17-летний подросток. Эту новость прочитали 93 720 раз.

Компания молодежи на «BMW» разбилась под Полоцком, погиб подросток. Фото ГАИ

Вообще за 2019 год «Народные новости Витебска» собрали 1,98 миллиона посетителей. Наши материалы они прочитали 9,25 миллиона раз. Для сравнения в 2018 году наш сайт набрал 5,66 миллиона просмотров, таким образом, посещаемость выросла на 63%.

Меткі: ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 