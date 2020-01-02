Головач гигантский, исчезнувшие коровы, открытие магазинов и резонансные ДТП: TOP10 самых читаемых новостей за 2019 год

Сяржук Серабро • 02/1/20 14:36 • Падзеі

Что волновало жителей Витебска в ушедшем 2019 году и какие материалы на страницах «ННВ» стали хитами у читателей?



10 место. Головач гигантский

Заметка об огромном грибе весом 3,744 килограмма, который нашли и съели жители Городка, набрала 36 570 просмотров. А вот информация о том, что этот гриб занесен в красную книгу в TOP не попала.

9 место. Сваты

Драки на белорусских свадьбах дело обычное, можно сказать традиционное, но тут сват пытался зарезать свата. Новость о том, как со свадьбы падчерицы мужчина попал на 11 лет в колонию, прочитали 36 970 раз.

8 место. Планета. Одежда. Обувь

На восьмое место выходит фоторепортаж с открытия в «Эвикоме» гипермаркета. 2000 квадратных метров китайского ширпотреба набрали 37 010 просмотров.

7 место. Три года мог быть на пенсии

Трагическая гибель рабочего, который уже три года должен был отдыхать на заслуженной пенсии, всколыхнула Витебск. Информацию о несчастном случае прочитали 41 830 раз.

6 место. Исчезнувшие коровы

Коровы, исчезающие из дойного стада Витебщины, которое за два летних месяца сократилось сразу на 1000 голов, не оставили равнодушными многих. Судьбой буренок интересовались не только жители области, но и читатели из других регионов Беларуси. У этого материала 42 890 просмотров.

5 место. Утопленник из Двины

Информация об опознании тела мужчины, которое нашли в Двине в Полоцке 10 июля с привязанными гантелями, заинтересовала 45 270 читателей.

4 место. Похороненная заживо из-за квартиры

Чтобы сдавать квартиру молодые парень и девушка вывезли в лес ее хозяйку, и закопали живой. Материал о приговоре убийцам витеблянки прочитали 46 270 раз.

3 место. Угон тачки с продуктами

Неожиданно третье место занимает новость о хоть и курьезном, но достаточно рядовом происшествии — девушка пыталась вывезти из одного из супермаркетов Витебска тележку с продуктами на 200 евро. Заметка набрала 48 770 просмотров.

2 место. Перевернувшееся такси

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси на улице Правды, в котором пострадало три молодых человека, занимает второе место с 62 769 просмотрами.

1 место. Разбилась компания молодежи

Еще одно резонансное ДТП с большим отрывом занимает первое место в перечне самых популярных материалов «ННВ» за прошлый год. В рождественскую ночь в кювет вылетела легковушка «BMW» с компанией молодежи, погиб самый молодой из четверых — 17-летний подросток. Эту новость прочитали 93 720 раз.

Вообще за 2019 год «Народные новости Витебска» собрали 1,98 миллиона посетителей. Наши материалы они прочитали 9,25 миллиона раз. Для сравнения в 2018 году наш сайт набрал 5,66 миллиона просмотров, таким образом, посещаемость выросла на 63%.