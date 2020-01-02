Головач гигантский, исчезнувшие коровы, открытие магазинов и резонансные ДТП: TOP10 самых читаемых новостей за 2019 год
Что волновало жителей Витебска в ушедшем 2019 году и какие материалы на страницах «ННВ» стали хитами у читателей?
10 место. Головач гигантский
Заметка об огромном грибе весом 3,744 килограмма, который нашли и съели жители Городка, набрала 36 570 просмотров. А вот информация о том, что этот гриб занесен в красную книгу в TOP не попала.
9 место. Сваты
Драки на белорусских свадьбах дело обычное, можно сказать традиционное, но тут сват пытался зарезать свата. Новость о том, как со свадьбы падчерицы мужчина попал на 11 лет в колонию, прочитали 36 970 раз.
8 место. Планета. Одежда. Обувь
На восьмое место выходит фоторепортаж с открытия в «Эвикоме» гипермаркета. 2000 квадратных метров китайского ширпотреба набрали 37 010 просмотров.
7 место. Три года мог быть на пенсии
Трагическая гибель рабочего, который уже три года должен был отдыхать на заслуженной пенсии, всколыхнула Витебск. Информацию о несчастном случае прочитали 41 830 раз.
6 место. Исчезнувшие коровы
Коровы, исчезающие из дойного стада Витебщины, которое за два летних месяца сократилось сразу на 1000 голов, не оставили равнодушными многих. Судьбой буренок интересовались не только жители области, но и читатели из других регионов Беларуси. У этого материала 42 890 просмотров.
5 место. Утопленник из Двины
Информация об опознании тела мужчины, которое нашли в Двине в Полоцке 10 июля с привязанными гантелями, заинтересовала 45 270 читателей.
4 место. Похороненная заживо из-за квартиры
Чтобы сдавать квартиру молодые парень и девушка вывезли в лес ее хозяйку, и закопали живой. Материал о приговоре убийцам витеблянки прочитали 46 270 раз.
3 место. Угон тачки с продуктами
Неожиданно третье место занимает новость о хоть и курьезном, но достаточно рядовом происшествии — девушка пыталась вывезти из одного из супермаркетов Витебска тележку с продуктами на 200 евро. Заметка набрала 48 770 просмотров.
2 место. Перевернувшееся такси
Дорожно-транспортное происшествие с участием такси на улице Правды, в котором пострадало три молодых человека, занимает второе место с 62 769 просмотрами.
1 место. Разбилась компания молодежи
Еще одно резонансное ДТП с большим отрывом занимает первое место в перечне самых популярных материалов «ННВ» за прошлый год. В рождественскую ночь в кювет вылетела легковушка «BMW» с компанией молодежи, погиб самый молодой из четверых — 17-летний подросток. Эту новость прочитали 93 720 раз.
Вообще за 2019 год «Народные новости Витебска» собрали 1,98 миллиона посетителей. Наши материалы они прочитали 9,25 миллиона раз. Для сравнения в 2018 году наш сайт набрал 5,66 миллиона просмотров, таким образом, посещаемость выросла на 63%.
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