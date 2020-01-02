В Витебске открылась выставка мастера графики и искусства монотипии Леонида Антимонова

Юрый Шэпелеў • 02/1/20 13:30 • Культура

В Витебском художественном музее представили юбилейную выставку "Стихия образов" художника и педагога Леонида Антимонова.



Художник и преподаватель Леонид Сергеевич Антимонов (1934-2012) считается основоположником Витебской школы монотипии. Леонид Антимонов родился 16 декабря 1934 года в деревне Кулеши Сенненского района Витебской области. После окончания Островенской школы поступил в Рижское художественно-ремесленное училище, после которого окончил Рижское училище прикладного искусства.

После службы в рядах Советской армии в 1957 году работал преподавателем живописи и рисунка в техническом училище № 19 в Витебске. В 1963 году закончил художественно-графический факультет Витебского Государственного педагогического института имени С. М. Кирова. После чего стал там преподавать живопись, рисунок и композицию. С 1966 года начал изучать различные графические техники, такие как офорт, литографию, ксилографию.

В 1970 году Леонид Антимонов прошёл стажировку в Академии Художеств в Риге на факультете графики. С 1975 года участвовал в международных выставках экслибриса в Польше, Чехословакии, Венгрии, Италии, Бельгии, Англии, Австрии и Германии. В 1981 году в латвийском Шяуляе была открыта первая персональная выставка художника. В 1984 году был награждён знаком «Выдатнік народнай асветы». В 1987 году принят в Союз художников СССР. С 1991 по 1993 год профессор высшей педагогической школы в городе Зелёна-Гура (Польша).

За время творческой деятельности Леонидом Сергеевичем Антимоновым были созданы собственные уникальные способы гравюры на картоне, фанере и древесно-волокнистой плите. В поиске наибольшей выразительности своих монотипий художник выполнял десятки вариантов одной композиции, экспериментировал с разнообразными смесями красок, использовал разнообразные инструменты и технические приёмы печати. Леонид Антимонов изучил и разработал различные способы акватипии, флоротипии, способы монотипии акварельными, масляными и офсетно-типографскими красками.

Основу юбилейной выставки «Стихия образов» составляют графические произведения Леонида Антимонова написанные в период с 1980 по 1991 год. Центральное место в экспозиции принадлежит монотипии, которая была для художника настоящим открытием и одновременно основным полем для реализации экспериментальных проектов.