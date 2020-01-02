Застрелил знакомого на улице и вызвал милицию – буйство в Докшицах

Іван Дзедушкін • 02/1/20 22:04 • Здарэнні

2 января 44-летний житель Докшиц был застрелен из охотничьего ружья прямо на улице городка.



Земляка застрелил другой житель местечка, который и вызвал милицию на место происшествия. Мужчины были знакомы между собой, что стало причиной кровавой разборки пока неизвестно.

Сейчас на улице, где произошло убийство, работает следственно-оперативная группа. Мотив и обстоятельства преступления предстоит выяснить правоохранительным органам, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.