«Белнефтехим»: белорусские НПЗ работают в штатном режиме

ННВ • 03/1/20 20:41 • Эканоміка

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, об этом говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».



Сегодня информационные агентства сообщили о прекращении поставки российской нефти на перерабатывающие заводы в Беларуси. «Белнефтехим» в свою очередь подтвердил, что в настоящее время контракты не подписаны. Переговорный процесс с российскими партнерами в отношении заключения контрактов на поставку нефти для белорусских НПЗ продолжается.

Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов, говорится в сегодняшнем заявлении концерна.

На сайтах новополоцких предприятий «Нафтан» и «Полимир» никаких экстренных сообщений нет.