Комплекс Лынтупского спиртзавода пытаются продать за 3 миллиона долларов

Сяржук Серабро • 03/1/20 14:23 • Эканоміка

20 января на торги будет выставлен комплекс зданий и оборудование Лынтупского спиртзавода, который не работает после взрыва в 2013 году.



На аукцион с начальной стоимостью 6 476 313 рублей 56 копеек выставлено почти три десятка различных зданий общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Кроме того в состав лота входит оборудование, расположенное на территории завода.

Завод пытались продать еще в ноябре прошлого года, тогда цена предприятия превышала 6 800 000 рублей, однако желающих приобрести такие активы в Поставском районе не нашлось.

Весной 2013 года в цехе ректификации Лынтупского спиртазвода произошел взрыв. После этого чрезвычайного происшествия восстановить работу предприятия так и не удалось.