Семнадцатилетняя девушка, уходя из гостей от жителя Орши, прихватила с собой 35 000 российских рублей
В Оршанское РУВД обратился 24-летний житель райцентра, который заявил о краже 35 000 российских рублей.
По словам потерпевшего, пропажу денег он обнаружил после ухода из квартиры, гостившей у него 17-летней девушки.
Оперативники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
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