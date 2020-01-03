Семнадцатилетняя девушка, уходя из гостей от жителя Орши, прихватила с собой 35 000 российских рублей

Іван Дзедушкін • 03/1/20 11:47 • Здарэнні

В Оршанское РУВД обратился 24-летний житель райцентра, который заявил о краже 35 000 российских рублей.



По словам потерпевшего, пропажу денег он обнаружил после ухода из квартиры, гостившей у него 17-летней девушки.

Оперативники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.