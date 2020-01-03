СК уверяет, что в Верхнедвинске «коктейлями Молотова» забросали отделение Департамента охраны, а не РОВД

ННВ • 03/1/20 12:05 • Здарэнні

«Грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД», — Следственный комитет раскрыл подробности происшествия в этом райцентре, произошедшего в новогоднюю ночь.



Исходя из сообщения пресс-службы СК, 18-летний молодой человек успел бросить на территорию отделения две стеклянные емкости с горючей жидкостью. Прибывшему наряду милиции при задержании он оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам правоохранительных органов ножевые ранения.

Если верить этой информации, нападение произошло на здание №49 на Ленинградской улице в Верхнедвинске. В то же время Глеб Тихончук в своем видео заявлял, что он совершил нападение на РОВД. Районное отделение милиции находится в соседнем здании — №47 — на той же улице, так что, возможно, нападавший просто их перепутал.

Согласно информации СК, наряд милиции для задержания нападавшего вызвал журивший в отделении Департамента охраны сотрудник. Раненным сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении юноши Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 14, статье 362 УК — покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается.