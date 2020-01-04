Девяностолетняя бабушка сгорела в Чашникском районе

• 04/1/20 9:14 • Здарэнні

3 января на пожаре в деревне Колтки Чашникского района погибла 90-летняя старушка.
Девяностолетняя бабушка сгорела в Чашникском районе. Фото МЧС

Сообщение о пожаре поступило в 13:51. Прибывшие на вызов подразделения обнаружили, что у дома на Луговой улице частично обрушилась и горит открытым пламенем крыша.

В ходе тушения пожара, спасателями на полу в доме под обрушившимися конструкциями кровли спасатели обнаружили тело престарелой пенсионерки.

Девяностолетняя бабушка сгорела в Чашникском районе. Фото МЧС

Пожар был ликвидирован спасателями, огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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