Китайца задержали на белорусско-латвийской границе, он хотел нелегально попасть в ЕС
Нелегала из Поднебесной задержали пограничники Полоцкого погранотряда во второй день нового года, мужчина пытался пробраться в Евросоюз.
Нарушитель был задержан в полутора километрах от белорусско-латвийской границы. Как оказалось, нелегально пересечь границу с Евросоюзом собирался 36-летний гражданин Китайской Народной Республики.
При себе у иностранца пограничники нашли сменную одежду, телефон и деньги. По этому факту начали разбирательство. За попытку незаконного пересечения госграницы и нарушение погранрежима нарушителю грозят штраф и депортация за пределы Беларуси, сообщает пресс-служба ГПК.
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