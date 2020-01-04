Китайца задержали на белорусско-латвийской границе, он хотел нелегально попасть в ЕС

Іван Дзедушкін • 04/1/20 18:47 • Здарэнні

Нелегала из Поднебесной задержали пограничники Полоцкого погранотряда во второй день нового года, мужчина пытался пробраться в Евросоюз.



Нарушитель был задержан в полутора километрах от белорусско-латвийской границы. Как оказалось, нелегально пересечь границу с Евросоюзом собирался 36-летний гражданин Китайской Народной Республики.

При себе у иностранца пограничники нашли сменную одежду, телефон и деньги. По этому факту начали разбирательство. За попытку незаконного пересечения госграницы и нарушение погранрежима нарушителю грозят штраф и депортация за пределы Беларуси, сообщает пресс-служба ГПК.