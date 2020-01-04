Первый в Беларуси младенец в 2020 году родился в Витебске, поздравить маму и новорожденную девочку приехал министр здравоохранения

Сяржук Серабро • 04/1/20 13:47 • Здароўе

Родившуюся в первые секунды 2020 года девочку Марьяну и ее маму Анастасию Мороз в Витебск приехал поздравить министр здравоохранения Владмир Караник.



Министр подарил молодой маме стульчик для кормления, а также вручил беби-бокс, подготовленный совместно министерством и проектом MamaPro. Такие же коробки, куда входит все необходимое в первые дни жизни малыша, получили Ольга Краснова и Рита Мацкевич, у которых первого января тоже родились дочки — Сабина и Виктория.

Вместе с министром в Витебский областной клинический роддом приехали начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач и вице-губернатор Владимир Пенин, они вручили матерям подарки от местных властей.

В новогоднюю ночь — полуночи до восьми утра — в нашей стране родился 41 малыш. Но в министерстве здравоохранения есть традиция поздравлять самого первого новорожденного. Всего же за первое января на свет появился 141 маленький белорус.