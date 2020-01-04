Суд над женщиной, которую обвиняют в убийстве своего двухлетнего сына, начнется в Лепеле

Іван Дзедушкін • 04/1/20 19:12 • Крымінал

Суд над 23-летней Алёной Х. из Лепеля начнется 8 января, молодую женщину обвиняют в том, что она заушила собственного малыша, спрятала его тело в старом диване, а потом заявила о пропаже ребенка.



27 мая прошлого года в 8:30 женщина позвонила по номеру 102 в местный райотдел милиции и заявила, что у нее пропал сын возрастом 2 года 8 месяцев, с которым она гуляла в парке. При этом мать описала милиционерам некоего мужчину, с которым якобы видели ее ребенка.

Всех сотрудников Лепельского РОВД подняли по тревоге и начали прочесывание местности. Однако первые нестыковки в рассказе молодой женщины появились, когда оперативники начали просматривать записи с камер наблюдения.

Как оказалось, видеокамеры зафиксировали, что женщина в парк пришла одна — ребенка с ней ни на каком этапе не было. После этого опергруппу выслали домой к заявительнице. В одной из построек подворья милиционеры обнаружили тело мальчика, спрятанное в заваленный всяким хламом старый диван. Позже эксперты установят, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии.

Расследование этого шокирующего убийства длилось полгода и было завершено в конце ноября. Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, пункт 2 частьи 2 статьи 139 УК предусматривает максимальное наказание в виде расстрела, однако к женщинам в Беларуси смертную казнь не применяют.

Судить Алёну Х. будет судья Витебского областного суда Галина Бондал, выездное заседание пройдет в здании суд Лепельского района.