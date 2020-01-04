Тело пропавшего полтора месяца назад в Витебске мужчины выловили из Двины в Шумилинском районе
Тело разыскиваемого полтора месяца Николая Елисеева обнаружили 3 января в Двине.
39-летний массажист из Витебска исчез в ночь 16 на 17 ноября, он был объявлен в розыск, как без вести пропавший.
В пятницу в деревне Полтево Шумилинского района труп пропавшего Елисеева выловили из реки. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщает отделение информации и общественных связей УВД.
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