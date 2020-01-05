«Арена-пицца» пыталась обжаловать отказ горисполкома согласовать размещение летней террасы, но суд занял сторону властей

Сяржук Серабро • 05/1/20 16:00 • Эканоміка

Общество с ограниченной ответственностью «Арена-пицца» подало в суд на действия Витебского горисполкома, не согласовавшего размешенное летней террасы у одной из точек фирмы. Каково же решение?



Напомним, что конфликт произошел весной прошлого года, когда «Арена-пицца» пыталась установить веранду возле кафе «Батькова хата» на Московском проспекте. Тогда на YouTube-канале ООО появилось видео перепалки с заместителем председателя горисполкома Сергеем Соглаевым, который заявил, что сооружение ставится без согласования и бизнес самовольно занимает городскую землю.

В своем заявлении в суд общество с ограниченной ответственностью «Арена-пицца» требовало признать недействительными действия Витебского городского исполнительного комитета, выразившиеся в отказе согласовать размещение летней террасы – письмом заместителя председателя Сергея Соглаева 4 мая 2019 года.

В удовлетворении этих требований заявителю экономическим судом Витебской области 23 декабря 2019 года было отказано. Это решение суда может быть обжаловано в пятнадцатидневный срок со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы.