Автомобильное топливо в Беларуси подорожало на копейку

ННВ • 05/1/20 15:30 • Эканоміка

С 5 января увеличены цены на автомобильное топливо, реализуемое на автозаправочных станциях в Беларуси.



Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь 1 рубль 65 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 75 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек, дизельного топлива — 1 рубль 75 копеек.

Всего за 2019 год по информации концерна «Белнефтехим» цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 13%. При этом, как отмечают в концерне, мировая котировка нефти за этот же период выросла на 17%.

В январе 2020 года котировки нефти продолжили увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США. При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5 % к уровню цены 2019 года.