Микроавтобус сбил женщину, которая шла по проезжей части в Лиозно
Вечером 5 января в Лиозно 39-летняя женщина попала под микроавтобус, она в больнице.
ДТП произошло около 21:00 на Шоссейной улице. 28-летний житель Лиозно на автомобиле «Volkswagen Transporter» сбил жительницу этого же городского поселка, которая шла
в попутном направлении по проезжей части.
В результате наезда женщина получила травмы, и ее пришлось госпитализировать в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
По Шоссейной улице через Лиозно проходит республиканская автодорога Р-21.
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