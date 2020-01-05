Он утонул — 30-тонный карьерный самосвал «БелАЗ» ушел под воду в месторождении доломита «Гралево» под Рубой

ННВ • 05/1/20 13:40 • Здарэнні

Гигантский самосвал «БелАЗ-7540А» свалился в котлован и утонул 4 января в карьере «Гралево», возле городского поселка Руба, машину пока не подняли.



Около 12:45 в карьере произошло обрушение целика скальной породы. Стоявший на этом участке под загрузкой самосвал, съехал в провал и затонул в заполненном водой котловане. Люди в чрезвычайном происшествии не пострадали.

В результате под водой оказался карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», произведенный в 2008 году. Эта модель в снаряженном состоянии весит 21,75 тонны и способна поднять 30 тонн груза. Таким образом, полная масса груженого самосвала составляет 51,75 тонны, а на заднюю ось, под которой и произошел оползень, приходится 34,65 тонны.

Утонувшую машину пока не достали из-под воды. На месте происшествия работают водолазы ОСВОД, которые обследуют затонувший «БелАЗ». Для его подъема планируют задействовать 16-тонный подъемный кран и шагающий экскаватор, сообщается пресс-службой МЧС.

Причины происшествия, приведшего к затоплению техники, выясняются. Стоимость подобного карьерного самосвала — около полумиллиона долларов.