Пенсионер погиб на пожаре в Париже, это агрогородок в Поставском районе
68-летний погиб при пожаре своего дома, который произошел в агрогородке Париж Поставского района 4 января.
Сообщение то том, что в Париже на Мелиоративной улице загорелся дом, пожарные получили в 23:17. К приезду пожарных деревянное строение горело открытым пламенем. Внутрь сруба обрушились крыша и потолок.
Тело хозяина дома удалось найти во время тушения пожара, он погиб на диване. На который обрушились конструкции прогоревших потолка и крыши.
В результате пожара огнем в доме были уничтожены потолок и крыша, повреждены стены и имущество. По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.
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