Пенсионер погиб на пожаре в Париже, это агрогородок в Поставском районе

Сяржук Серабро • 05/1/20 16:22 • Здарэнні

68-летний погиб при пожаре своего дома, который произошел в агрогородке Париж Поставского района 4 января.



Сообщение то том, что в Париже на Мелиоративной улице загорелся дом, пожарные получили в 23:17. К приезду пожарных деревянное строение горело открытым пламенем. Внутрь сруба обрушились крыша и потолок.

Тело хозяина дома удалось найти во время тушения пожара, он погиб на диване. На который обрушились конструкции прогоревших потолка и крыши.

В результате пожара огнем в доме были уничтожены потолок и крыша, повреждены стены и имущество. По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.