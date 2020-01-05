Подросток спас 80-летнюю бабушку на пожаре в Оршанском районе

ННВ • 05/1/20 17:12 • Здарэнні

15-летний подросток смог вывести 80-летнюю бабушку из горящего дома во время пожара в деревне Корово Оршанского района.



Пожар произошел 4 января в 15:36 на улице Бородиновской. На каникулы к пенсионерке из Орши приехал ее внук-десятиклассник. В какой-то момент подросток услышал подозрительный треск, он выбежал на улицу и увидел. Что загорелась крыша дома.

После этого мальчишка вернулся в горящий дом, взял свою бабушку под руку и вывел ее в безопасное место. В результате пожара никто не пострадал.

Приехавшие на вызов пожарные сумели потушить дом, однако крыша в нем уничтожена огнем, также поврежден поток. Для дальнейшего проживания строение не пригодно, поэтому пенсионерке придется переселиться к племяннику в Оршу, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.