Синоптики предупреждают о гололедице, будьте осторожны на дорогах

ННВ • 05/1/20 20:45 • Экалогія

В понедельник, 6 января, на отдельных дорогах Беларуси возможна гололедица, объявлен желтый уровень опасности.



Вечером 5 января температура в Витебске начала опускаться и ночью столбик термометра может упасть до -6 градусов по Цельсию.

Днем потеплеет, однако выше нуля воздух не прогреется. Во второй половине дня на территории Витебской области ожидаются осадки, вероятнее всего — мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица.