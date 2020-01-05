Синоптики предупреждают о гололедице, будьте осторожны на дорогах
В понедельник, 6 января, на отдельных дорогах Беларуси возможна гололедица, объявлен желтый уровень опасности.
Вечером 5 января температура в Витебске начала опускаться и ночью столбик термометра может упасть до -6 градусов по Цельсию.
Днем потеплеет, однако выше нуля воздух не прогреется. Во второй половине дня на территории Витебской области ожидаются осадки, вероятнее всего — мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица.
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