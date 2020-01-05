В Витебске за день выпало 15% от месячной нормы осадков

Сяржук Серабро • 05/1/20 0:55 • Экалогія

4 января в Витебске впервые в этом году пошел снег, снегопад был настолько обильным, что выпало несколько дневных норм осадков.



По данным витебской метеостанции за метеорологические сутки в областном центре выпало 7 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы для января.

Днем 5 января ожидается температура около нуля, а к вечеру должно похолодать и столбик термометра может опуститься до -2 градусов по Цельсию. Утром и днем возможны кратковременные осадки — дождь и мокрый снег, на дорогах местами может образоваться гололедица.