Минский расчленитель, оказался жителем Витебска — комментарий начальника УУР КМ ГУВД Мингорисполкома

Іван Дзедушкін • 06/1/20 20:02 • Крымінал

Милиция опубликовала видео задержания 26-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве и расчленении минчанки накануне Нового года, он оказался жителем Витебска.



Напомним, что останки конечностей неизвестной женщины нашли 2 января упакованными в спортивную сумку при очистке русла Свислочи. Вчера милиции удалось найти квартиру, где находилось тело убитой и установить ее личность.

После этого, по словам начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Сергея Якубеля, сотрудникам милиции потребовалось менее суток, чтобы установить личность предполагаемого убийцы.

По подозрению в совершении этого убийства был задержан 26-летний житель Витебска. Ранее сообщалось, что он иностранец. Парень признался, что во время ссоры 28 декабря задушил 37-летнюю хозяйку квартиры в Минске, где некоторое время жил.